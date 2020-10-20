黃秋生嘲大陸斐濟外交員行為如無賴 台灣網民感激發聲邀移民

大陸奉行戰狼外交，一班外交官亦戰狼上身，張牙舞爪打壓反對聲音已經不算新聞。近日大陸駐斐濟大使館2名人員，更是戰狼變流氓。他們意圖闖入台灣駐斐濟代表處舉行「雙十酒會」會場，被主辨單位阻止後，出現肢體衝突，造成台灣代表處一名人員腦震盪。

一向留意大陸動態的黃秋生今日凌晨在Facebook開帖，雖然沒有講明事件，但明眼人一睇就知是講斐濟事件，他留言「無賴秘笈：你唔好問我點解爬咗入佢個女間房，你首先要問佢點解扑濕我。」言下之意明顯是話大陸外交官在沒獲邀情況下擅闖台灣酒會，所以產生衝突，秋生的帖文引起網民熱話，至今日下午已經超過8千個留言。都係嗰句識睇睇留言，有網友話「日軍：你先唔好問我點解侵華，你首先要問美國點解要搵原子彈炸我」，最抵死有人套用電影《審死官》內周星馳「死都拗返生」的金句。秋生的帖文更引來不少台灣網民共鳴，紛紛邀請他移民到台灣。

據知，大陸過往一直有派員偷入台灣的活動場地，目的是要入內拍照「搜證」，向上級呈報出席的當地官商人員，以便向對方施壓。今年因為台灣會場設置接待區，防止不相關人士入內，因此有人硬闖不成出手造成衝突。

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