陳奕迅巡迴演唱會再遇大陸騙徒 經理人公司發聲明譴責行為可恥

在大陸屢有發生被冒充娛樂公司、主辦商、經理人等事件，尤其冒充當紅歌星的演唱會主辦商，好像陳奕迅近日又被大陸奸商冒名。今日陳奕迅所屬的經理人公司「廿一克有限公司」在微博發出一則嚴正聲明，指有公司在網上發出虛假消息，自稱為明年3月舉行《陳奕迅Fear and Dreams世界巡迴演唱會》廣州站的主辦商，為免外界被騙特此聲明，並保留一切法律追究權利。

近日忙於宣傳新歌的陳奕迅（Eason），在訪問中坦言因疫情影響，大半年沒有收入。原本他於去年底在香港舉行《陳奕迅Fear and Dreams世界巡迴演唱會》首站，可是遇上社會運動，於去年11月宣佈取消25場演唱會。之後原本於今年4月舉行的上海站，順理成章成為巡迴演唱會的首站，可是今年2月爆發武漢肺炎，令演唱會再度告吹。

今年5月在大陸已發現有不法份子，散佈陳奕迅上海站演唱會的不實消息，想不到事隔5個月，大陸騙徒又重現。今日陳奕迅所屬的「廿一克有限公司」，在微博發聲明，指近日有公司自稱是Eason巡迴演唱會廣州站的主辦商，更在網上發出虛假消息指廣州站的演唱會將於明年3月28日舉行。而聲明中更提及沒有跟兩間公司及一名姓李人士接觸及簽訂合作，更直指其中一間名為佛山悅樂文化傳播有限公司及李浩強先生，非法使用其公司名義，冒充主辦商意圖蒙騙及詐騙斂財行為。該聲明提醒各界人士不要誤信，免招損失。

陳奕迅所屬公司指出，有關Eason的巡迴演唱會於2021年或以後的安排未有正式公佈，對於有公司冒充等行為，其公司保留一切法律追究權利，並嚴厲譴責可恥行為。

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