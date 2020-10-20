奧斯卡影帝謝夫布烈治 宣佈患上淋巴癌

《聲聲相識》（Crazy Heart）70歲奧斯卡影帝謝夫布烈治（Jeff Bridges），於社交網宣佈自己患上淋巴癌，現正積極接受治療。

謝夫布烈治引用自己於《大保齡離奇綁架案》（The Big Lebowski）的角色The Dude對白表示：「正如The Dude會講，新的糟糕事會曝光，我確診患上淋巴癌，雖然這是個嚴重的病，我很幸運有一群很好的醫生，而他們的預測也樂觀，我正開始接受治療，也會讓大家知道我的康復狀況。」他也表示自己為家人、朋友的愛與支持感恩，也感謝大家的祝福與祈禱。

謝夫布烈治於2009年憑《聲聲相識》獲封奧斯卡影帝，其他代表作還有《大保齡離奇綁架案》、《天外情》（Starman）、《非正常械劫案》（Hell or High Water）等，他也現正拍攝劇集《The Old Man》。

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