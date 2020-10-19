近年被封為香港cult片代表的梁成致（Sam哥），自2016年《極鬪1》上映後，該系列電影已拍到第八集，今周上映《極鬪8十字狙蹤》，講Sam哥為救與前妻所生的女兒與販賣人口集團連場廝殺。片中Sam哥打鬥乏力；演員演技浮誇；女角令人一見難忘；道具特效兒戲，可謂cult得到位。香港近年反警暴之聲日隆，《極鬪8》內容也多次出現怒罵「警察」對白，非常貼地，難怪有網上專欄推崇Sam哥為「電影界的奇葩」。

古天樂主演的《陰陽路》1997年上映第一集之後，短短六年前後拍了19集，創下紀錄。而Sam哥梁成致自資自編自導自演的《極鬪》系列，由2016年放映至今四年間已有八集，《極鬪8》於周六、日於香港上映。由於他的電影風格一向怪誕另類，拍攝卻相當用心，予人認真做儍事之感，故被推崇為近代cult界代表。Sam哥昨日接受《蘋果》訪問時，問到會否想超越《陰陽路》紀錄，他笑言較難，因為還相差11集，但會繼續創作，藉此挑戰自己，目前他很想做出成績︰「其實收支未平衡，我最終目的係有人睇到我作品，有人欣賞到至可以建立價值，再計劃收支平衡。雖然cult片好多瑕疵，但真係有人鍾意，亦好有味道，可以表達製作者熱誠。」

「賊鬧警察好正常」

電影《極鬪8》故事講述飛虎隊出身的Sam哥，在行動中執行私刑被革走，由於跟前妻所生的女兒被人口販賣非法分子擄走，他要在短時間內尋回女兒，甚有《救參96小時》（Taken）味道，Sam哥在片中由頭打到尾，但有時顯得打鬥乏力，重點是他全程戴住黑超，且很多大頭鏡頭。由於電影是低成本製作，故起用演員大多名不見經傳，演技浮誇，尤其幾位女角相當生面口，卻都令人一見難忘，其中飾演Sam哥戲中女兒的鄒敏夷長相平凡，有幾場戲更只薄施脂粉，臉上暗瘡印清晰易見。該戲另一予人印象深刻的，相信是道具和特效，戲中手槍看似玩具，但一開槍即火光澎湃得有如打火槍噴火一樣，相當誇張。問到戲中多次鬧「衰警察」，是否反映現實香港反警暴之聲，Sam哥表示是劇情需要︰「個賊鬧警察好正常，電影只想表達販賣人口嘅邪惡同父女情。」他說拍攝資金所限，故他做男主角一來是請不起男演員，更重要的是自己喜歡演戲。Sam哥還被網上專欄《講。鏟。片》讚為電影奇葩：「在近年香港電影仍未回復之時，反而Sam哥成了電影界奇葩，當中《極鬪》系列更是不斷製作，且看來技巧亦漸見進步。」

仙樂都用狗兜食飯

至於有份主演《極鬪8》的吳堯堯（前名仙樂都）表示在戲中角色是一名被禁室培慾的女受害者：「好多禁室培慾場面，又要用狗兜食飯。」堯堯不怕角色被醜化，認為演員要犧牲：「好似泥膠咁乜嘢造型都得，我本身唔係靚女，唔介意。」Sam哥過去八集，堯堯其中六集都有演出，乃御用演員：「同Sam哥合作好開心，佢份人好抵得諗，我哋budget唔多，大家合作只係為套戲好，有甩漏就會互相補位。」問她片酬可有五位數字？她答：「梗係冇，港產片成本好低，咁片酬都夠我搭車食飯。」她自言本身愛看cult片。

以往的《極鬪》系列，都是以動作戲做主導，Sam哥經常以一敵眾，滿足其英雄主義，而《極鬪》系列當中不少均探討社會問題，如第四集關注家暴、第五集關注弱勢社群，到今集講販賣人口，加上近幾集總喜歡引用聖經，甚有傳福音及佈道的意味。