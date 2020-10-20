落選港姐廖慧儀轟前度威脅恐嚇性騷擾 男友Sam：佢嘅絕情令我最痛不欲生

有「狂野港姐」之稱的今屆落選港姐廖慧儀（Jessica），早前被《蘋果》讀者爆科聲稱疑似與《後生仔傾吓偈》的孔德賢（Danny）搭上，當時圈外男友Sam在IG出post叫Danny不要再找女友，而且更表示百分百相信女友。可惜事隔數天，Sam自爆被狠飛，還語帶埋怨謂：「點解要選擇因為一啲小問題而突然狠心離開我，係咪因為入咗娛樂圈，擴闊咗眼界，回頭看所有嘢覺得我甚麼都不是？」

一直未有為分手事件表態的廖慧儀，今日突然在IG限時動態出post，聲稱自己的個人IG被入侵，雖然未有開名，不過一看便知矛頭直指前度男友Sam。廖慧儀貼了數張圖片證明個人帳戶不停被入侵，其中一張是IG改密碼的截圖並說：「密碼改幾多次都無用，原來一直仲偷用緊我EMAIL。跟蹤威脅恐嚇性騷擾，當街偷我電話跑走、捕我落堂、炸我WHATSAPP，講粗口鬧我唔去見你，全日打幾百個電話畀我，打到我電話無電，出POST說我不是話要畀世人公審我，我被人罵唔緊要，呢啲人都係互不相識嘅人，佢哋根本唔知件事嘅來龍去脈，但唔好事後同我講個POST唔係自己出，係ACCOUNT被人HACK咗，再搵朋友食死猫，扮到事不關己，扮阿妹扮朋友搵我。」

她續說：「日日都玩跳樓，你要搞清楚，呢啲唔係愛嘅表現，你要嘅解決方法，我已經一早做咗，相已經del咗，唔該你唔好再騷擾我、打搞我、我朋友同我屋企人，其實好多嘢已經可以報警處理，但諗吓點解我被你騒擾咗一個月，我都冇咁做，點解？我一路被陌生人人身攻擊，我都冇出聲，成件事如果你係受害者，呢個唔係你最想要同埋最好嘅結尾咩？」

今日《蘋果》向廖慧儀前度男友Sam了解，他否認自己性騷擾對方並說：「第一，我冇性騷擾佢，嗰時我哋復合咗1，2日，然後佢再想散，我先至諗住用輕鬆甜言蜜語去哄佢開心，並唔係性騷擾；第二，佢email係我電話有記錄，我噚晚想去處理番我哋之前開嘅YouTube channel，所以我先login，噚晚先係第一次入佢email；第三，分手後有一日佢同我講咗好多嘢，我覺得情況好似好轉，我先換好晒衫book枱，諗住俾驚喜佢，接佢教瑜伽班，我有提前話佢知，我冇要捕佢，當時佢原來唔係嗰度教，所以我先打俾佢，想搵佢。」

提到被指電話騷擾對方，Sam說：「全日打幾百個電話，亦只係1、2日嘅事，因為我好緊張佢，好想復合，但佢嘅絕情係令我最痛不欲生。用自己個妹同朋友電話去WHATSAPP佢，係因為佢封鎖晒我所有嘢，我有嘢想同佢講，所以我先要用呢個方法。」不過，言談間阿Sam坦承分手後的情緒極度崩潰，一度有自殺念頭：「我並唔係要拎嚟威脅佢，如果冇朋友一路陪住我，我諗我一早已經做咗，我哋一齊同居一年半，到事情發生嘅早上，佢仲有同我講好掛住我，好掛住同我以前嘅日子，夜晚佢就選擇咗講大話同玩失蹤，去同嗰個男仔食飯行街睇戲去海傍影相。」至於「嗰個男仔」是否孔德賢，Sam說：「係！」

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