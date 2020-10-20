狗仔出更丨陳曉華是非纏身避開何廣沛 稚嫩演技有寸進冇阻人收工

港姐陳曉華近排是非纏身，在劇集《迷網》首次擔當第二女主角，遭觀眾狠批演技稚嫩，但她仍然受到大台力捧，最近更和何廣沛擔正新劇的男女主角，瞬即被傳戲假情真。

日前晚上約10時許，兩人在上環文武廟附近拍攝外景，劇情講到兩人並肩而行，行到街口時看見到對面馬路火光紅紅，陳曉華大叫一聲：「阿爸！」何廣沛即高呼：「危險呀！等我入去。」繼而衝入火海救人。工作人員用紙和香造出一些火光效果，拍攝期間下起雨來，陳曉華和何廣沛等停雨時，似刻意避忌保持點距離，各自找工作人員聊天，只有埋位時為角色才有交流。

由於疫情關係，未埋位時各人都戴上口罩，到正式拍攝才除下，做足防疫措施。而現場所見，陳曉華演技亦有所進步，之前被指演技差阻人收工，但今次見她在現場演出，拍了幾個鏡頭，每個鏡頭只拍了2、3次導演都收貨，順利完成拍攝工作。

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