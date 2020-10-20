LiSA靠《鬼滅之刃》破紀錄狙擊宇多田光 同時登上大細碟榜冠軍

日本大熱動漫《鬼滅之刃》的電影版《鬼滅之刃 無限列車篇》上周五在日本開畫，短短三天票房即衝破46億日圓（約3.38億港元），入場觀眾多達340萬人次，刷新上映三日的史上最高入場人數，取代了《魔雪奇緣2》（Frozen II）去年開畫時創下三天大收19億日圓（約1.4億港元）的驕人紀錄。

《鬼滅之刃》大受歡迎，去年為電視動畫版唱出主題曲《紅蓮華》的LiSA亦同受惠，她除了首度打入《紅白歌唱大賽》外，此曲今年於當地數碼單曲榜累積總破100萬次下載紀錄，而LiSA再唱出《鬼滅之刃 無限列車篇》全新主題曲《炎》，此曲的MV在YouTube公開一星期，觀看次數速破1千萬次。LiSA亦威盡日本Oricon銷量榜，《炎》本周賣出6.8萬張登上單曲榜冠軍，而收錄有《炎》和《紅蓮華》的LiSA第五張個人專輯《LEO-NiNE》，亦以6.6萬張成為大碟榜首位，是令和首個能同時雄霸兩榜的歌唱單位，她亦是繼平成天后宇多田光後，相隔16年6個月再有女歌手奪得此佳績，LiSA今日即在Twitter答謝大家支持。

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