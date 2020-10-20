堺雅人孖結衣BB再合體 斟拍《Legal High3》飛起田口淳之介

日本TBS電視台神劇《半澤直樹2》成為今年收視冠軍，帶旺男主角堺雅人的演藝事業再創高峯，當地傳媒指他會暫時休息，代愛妻菅野美穗照顧一對仔女，菅野美穗就會復出接拍相隔4年的連續劇《我家女兒無法談戀愛》，該劇安排明年1月開播，由著名編劇北川悅吏子負責劇本，據指陣容還有濱邊美波、豐川悅司及澤村一樹。

堺雅人方面，由於一直獲各大電視台視為爭奪目標，故待他拍罷《半澤直樹2》，富士電視台立即斟他接拍另一代表作日劇《Legal High》（律政狂人）的第三季，有望在明年初開鏡，最快可在明夏檔期播出。由鬼才編劇古澤良太炮製的《Legal High》，撮合堺雅人跟新垣結衣成為黃金組合，是套搞笑的法庭題材劇集，分別於2012、2013年播出兩季並大受歡迎，2014年亦播出特別版，劇迷一直望電視台能再度添食，相信結衣BB也會回歸與堺雅人再度合作，不過劇中要角田口淳之介，去年因食大麻被捕而影響健康形象，料將被電視台飛起。

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