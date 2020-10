【光影漫步】《好好拍電影》沒有美化許鞍華

紀錄片《好好拍電影》非常精采,因為大家睇完片,腦海之中只有許鞍華咁咁咁。放映後如果有Q&A,我會問許鞍華《撞到正》、《千言萬言》……嘅幕後故事;《瘋劫》點樣點樣……之後忽然記起,這是文念中導演作品呀,應該問他乜乜物物才對。Oh My God!

文念中好嘢,讓觀眾全程投入許鞍華的世界,忘記了他這名導演。所以,作為人物紀錄片,《好好拍電影》成功!

《好好拍電影》紀錄了八十年代新浪潮電影闖將許鞍華的心路歷程。電影中,除了許鞍華自述之外,也訪問了一大堆名人,包括詹德隆、吳靄儀、張敏儀、徐克、施南生、蕭芳芳、爾冬陞、舒琪、關錦鵬、關本良、吳念真、杜篤之、侯孝賢、劉德華……由他們的口中講出許鞍華的故事。其中包括張敏儀及施南生重提年輕的許未進電影界時,在港台拍攝的單元劇《橋》,深具社會意識,亦反映了她的銳氣及人文精神。此劇,施南生更粉墨登場,這亦是施唯一一次的演出,片段難能可貴。

文念中製作此片,選材最成功之處是訪問了許鞍華的妹妹及弟弟,亦拍攝了許及其母的日常生活。其中許鞍華與母親的相處,烏龍百出,搞笑但感人。

《好好拍電影》好看,因影片沒有美化許鞍華,也把她不完美的一面反映出來,例如性子急躁;唸文學出身但不懂寫劇本;在拍攝現場經常發脾氣……《投奔怒海》之後,十年的事業失敗,現實生活的不如意,終生愛情夢碎……全片沒有「造神」,所以情真,自有境界。

影片結束前,導演文念中選用了許鞍華在威尼斯的得獎感言:「You do not know what encouragement you are giving to the people of Hong Kong too.」,道盡港人心聲。「佢真係好撚鍾意香港」。

《好好拍電影》的英文片名為《Keep Rolling》,這是許鞍華的一生寫照。《好好拍電影》沒有提到許的新作《第一爐香》,但她以行動證明自己仍有心有力,不計成敗,又挑戰險峯再拍張愛玲作品。人生,最緊要「係keep rolling」。「Camera……action……!」

