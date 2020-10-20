韓韶禧晒性感新相撞樣喬妹 獲全智賢代言產品贊助

在韓國人氣話題劇《夫妻的世界》中飾演「最美第三者」呂多景而爆紅的25歲女星韓韶禧（前譯：韓素希），她出道時被指撞樣女神宋慧喬，不過自從她憑《夫妻的世界》彈起後，已成功建立自己的形象。

韓韶禧不時都會在IG公開新相，當中她前日公開了出遊賞花的生活照，見她穿上低胸牛仔裙微晒事業線。而韓韶禧昨日又上載兩張新相，當中同樣是低胸示人，十分性感，而她手上拿着花束展示燦爛的笑容，樣子看起來與喬妹十分相似。韓韶禧留言中tag了某珠寶品牌的官方IG，同時又加上一個心心emoji。而網民都大感好奇，事關該品牌一直由女神全智賢做代言人，韓韶禧突然公開tag該品牌，加上頸上亦戴了品牌的飾物，末知是否將會與全智賢一齊做代言人，還是只獲品牌贊助飾物。據了解該品牌曾在《夫妻的世界》中贊助韓韶禧的飾物，估計今次開工同樣獲品牌贊助。

另外，韓韶禧落實會出席下月25日舉行的「2019 Asia Artist Awards」（AAA），除了韓韶禧外，男神金秀賢、李政宰、李準基、徐睿知等亦會撐場。

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