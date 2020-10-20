張智霖深圳出山打高球 靚靚隔離中砌模型解悶

武漢肺炎全球肆虐，不少國家依然採取抵境旅客14天隔離政策，所以香港藝人去大陸工作全部要14天隔離，袁詠儀（靚靚）與張智霖（Chilam）最近都分別到了大陸為工作做準備，Chilam日前剛從深圳隔離完出來，這2天都見他在當地打高爾夫球，非常悠閒，其實他已開始參與演出林德祿執導新片《掃黑行動》，而老婆靚靚還在深圳隔離中，兩夫妻還未可以見面。

《掃》片其他演員還有秦海璐、曾志偉、呂良偉和吳孟達等，下月中完成該片後，他會在深圳演出寰亞公司一齣電視劇，Chilam今日同《蘋果》表示：「呢幾個月會留喺深圳拍嘢，等老婆隔離完，仲會同佢一齊出席一啲活動，所以佢同我都唔會咁快返香港。」靚靚已不是第一次在深圳隔離，所以今次已帶備不少食物和模型進入隔離酒店消磨時間，這幾日見她不斷放食物和模型照片上社交平台，並留言：「就剛到開始想家的時候，他的出現，好溫暖！」

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