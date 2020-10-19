Video Talk今日精選丨深圳金融改革措施即將出台 刺激內銀股走勢

《果燃台》強勢推出Video Talk，圍埋吹水的包括有時事、娛樂、健康、財經、體育，馬經，甚至寵物等不同主題，頻道選擇極之多元化，總有一款啱你口味。精選節目表會列出最近兩天Video Talk的開騷時間，讓觀眾預早揀定心水選擇。

請即mark實以下節目表，夾啱時間，到時到候就click入去睇餐飽啦！ https://bit.ly/2Zd0zOz

《果燃台》10月20日（二）Video Talk精選節目表：

【午市急CALL】大行唱好內銀 內銀究竟想挾到幾時？

日期：10月20日（周二）

時間：12:45pm - 1:15pm

主持：Willa

嘉賓：證監會持牌人古天后

嘉賓：蘋果專欄作家唐牛

WhatsApp號碼：6398-9469

內容：傳內銀第三季盈利跌幅有望收窄，深圳金融改革措施即將出台，加上大行接連唱好，連環消息刺激內銀股近日造好，究竟想挾到幾時？

大摩發表報告指出，建行（939）短期估值極具吸引力，隨下半年貸款收益率穩定下來，凈息差壓力或會降低，預計股價未來60天內會上升，發生的機會率會達到70%至80%，予建行增持評級，目標價7.3元。建行10月初一度跌至5元水平附近，周一一度高見5.75元。

證監會持牌人古天后和蘋果專欄作家唐牛周二會喺《午市急CALL》分享最新投資部署，同場加映本周心水股推介，想知道專家最新分析，記得留意周二嘅《午市急CALL》喇！

如果有股票問題，由現在起至周二下午11時前，可WhatsApp去呢個電話號碼：6398-9469進行簡單登記，節目播出時，就有機會Phone-in直接問專家！又或者大家可以喺直播時透過Youtube、Facebook留言，我哋會逐一解答。

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《果燃台》10月21日（三）Video Talk精選節目表：

日期：10月21日（周三）

時間：6:30pm - 11pm

主持：評馬人廖浩賢、陳華棟、子健、新晉網上評馬人陳志富、Cloudy

內容： 直播及分析星期三跑馬地馬場八場賽事，法國騎師彭國年登場，加埋已站穩陣腳的鄉里巴度及賀銘年，數目是近季法國騎師最多。今季新增AI運算模擬賽果，以得分高低排序列出，還有記者追訪騎練分析參賽馬的機會、以圖表拆解賽事模式等，以及主持解答留言，與讀者互動。

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