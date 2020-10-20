Victoria堅持大仔Brooklyn婚禮下年如期大搞 惹碧咸不滿

萬人迷碧咸（David Beckham）的21歲大仔Brooklyn於今年7月宣佈與富二代女星妮歌拉佩斯（Nicola Peltz）訂婚，有報道指他們明年將舉行兩個婚禮，分別於美國與英國舉行。最近有消息指，碧咸嫂Victoria對婚禮非常緊張，無論如何都希望能如期舉行，並因此與碧咸意見不合。

現時因武漢肺炎影響，大型聚會包括婚禮都受影響，消息人士指Brooklyn與妮歌拉都不介意將規模縮小：「他們認為舉行細小、親密的婚禮都很開心，但Victoria想無論如何都如期舉行。」並指Victoria已在計劃兩手準備，以確保婚禮能於出年秋天舉行。然而，碧咸卻不認同老婆做法：「碧咸不明白為何要如此急趕，這是個好機會，讓Brooklyn有時間思考自己的事業與計劃人生。」不過Victoria就堅持要大搞，不容許有事情阻礙他們。

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