達明一派下月伊館開騷 唱出香港人意難平

受反送中運動和武漢肺炎影響，去年至今，香港已有600多場演唱會被取消！最近疫情緩和，演唱會有望重開，而在疫後的首個演唱會，原來是「達明一派REPLAY意難平/神經LIVE」，將於11月13日起假伊館舉行6場騷，唱出香港人的意難平。

還以為首個重踏舞台的歌手，是11月22日假紅館開騷的張敬軒，想不到被達明搶飲頭啖湯。明哥接受《蘋果》電話訪問說：「呢個構思好多年前開始有，我哋有一個好野心計劃，想將達明一派嘅專輯，每張由頭到尾玩畀大家聽，唔計精選同live，其實只得8張，因為唔係好多，所以可以咁玩，今次只玩《意難平》同《神經》兩張專輯，希望以後有機會玩晒8張專輯。」

演唱會原定去年11月舉行，當時鑑於各種原因取消，之後改為今年3月，又因疫情取消，一直押後至下月，剛巧《意難平》和《神經》推出至今30周年，「當然疫情係仍然繼續，但覺得無論係我哋或香港人都悶咗好耐，有少少唞唔到氣，有少少窒息，所以REPLAY其實有兩個意思：尋找快樂心情同力量，因為我哋覺得喺咁艱難時代，我哋經常忘記咗令自己快樂，REPLAY有重拾玩樂同重拾玩音樂意思。」

今次達明再開騷，選擇在伊館舉行，「冇諗過喺紅館，因為玩整張專輯，未必每一個人都有興趣聽，我覺得可能係死硬派先有興趣由頭聽到尾，一直都諗住book細場地，所以從來冇book紅館，今次因為限聚令，暫時只能夠開一半，唔知遲啲會唔會再放寬，大家要好乖遵守防疫措施。暫時開6場，唔知有冇加場空間。賣飛時間10月28開始，距離演出只得大約兩個禮拜，所以係好短時間，大家要好快幫我哋掃晒啲飛。」

對於疫後首個開騷，明哥說：「差唔多一年，香港都冇演出，最近有零星小型演出，我諗喺伊館係超過千人，將會係呢年裏面第一次，希望個天保佑我哋，希望一切都順利，香港疫情穩定落嚟，我哋可以同大家REPLAY。」問到籌備期間有冇遇到打壓？明哥說：「今次演出係人山人海同達明一派自資，大家一定要大力支持我哋。」

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