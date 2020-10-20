鄭中基唔為錢消費寶貝仔女 堅拒親子騷：小朋友會辛苦

鄭中基做了爸爸後，人生觀念似乎有180度轉變，為了仔女甚至明言會揀劇本，太過負面角色會盡量少做。下星期首播的ViuTV劇集《暖男爸爸》會是他最新交出的功課，闊別電視劇18年，聽劇集名都知，鄭中基接job前，應該細心睇過劇本。

講起工作，去年有傳鄭中基的巡迴演唱會，被大陸無限期押後，他解釋當時因為颱風的關係：「本身有個風球，跟住又話仲有個風球嚟緊，加上嗰次廣州演唱會嘅地方，係一個好大嘅戶外地方，就算好天都會好大風，因為安全問題，我哋就唔博喇。之後又因為（社會）運動、疫情，所有嘢都要延期再延期，最終就決定不如唔好搞住喇，加上連合約都過咗期，所以就算喇，唔勉強搞，第時有機會先再搞。」提到當時有網民揣測鄭中基因不願做護旗手表忠所致，及後他更未有更新微博，有撤出大陸市場之嫌？他表示：「應該唔係呢個問題，我得知嘅就係咁喇，我又冇話放棄與唔放棄邊個市場，例如我去做演唱會，都係因為嗰度有需求。」

近年不少藝人攜同子女參與大陸製作的親子節目，賺人民幣賺到笑，鄭中基透露從沒受過邀請，也不願讓子女參與，他說：「我又唔係幾贊成，就算我自己拍戲、拍劇，都知道時間會好長，如果拍親子節目，一定係喺短時間拍更多嘅嘢，第一，小朋友會好辛苦，同埋佢哋未明白拍嘢嘅事，佢攰就係攰，點解要逼佢做，平時佢攰就叫佢瞓覺，（拍節目）佢會好亂囉；第二，萬一節目出咗街，反應好與唔好，對小朋友嘅影響都好大，（節目反應）好的話，佢會覺得『嘩，我做電視明星』，咁樣係唔好；如果反應唔好，被人鬧，佢會問『做咩事呢﹖我做咩要被人鬧﹖你帶我去嘅』，一定入晒我數，哈哈，其實都幾心痛㗎！」鄭中基明白工作會令小朋友感到吃力、無所適從，所以多多錢都不願賺，他指假如一對子女對演藝圈有興趣，一切有待Emma和Evan長大後才去想，現時就讓他們過一個屬於小朋友的快樂童年。

今年3月在疫情下，鄭中基開設YouTube Channel《機動電視台RTV》，轉型做YouTuber，內有不同主題，短短7個月，已經有超過10萬人訂閱，被網民大讚好睇，題材夠貼地，鄭中基透露早已有這個想法：「我喺上次演唱會嘅時候開，當時淨係擺咗演唱會足本版，跟住冇再搞過，因為之後去咗美加，又拍戲、又拍劇。其實真係因為疫情，多咗時間，我就同公司同事傾，大家都冇得出街，都要畀啲娛樂大家嘅，咁我哋咪拍啲嘢，大家又可以日日見到，當一個電視節目咁睇，樣樣嘢又講吓。網民嘅留言，我哋知道咗可以去修改，最緊要係大家覺得有親切感，同觀眾嘅關係會好啲。」鄭中基指YouTuber這個工作不是他的主力。

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