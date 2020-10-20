add名人時尚丨趙薇、楊冪幹練造型鬥氣勢 周冬雨靠大露背晚裝搶鏡

著名的北京電影學院孕育了不少內地明星，日前學校舉行70周年校慶紀念晚會，自然有不少重量級校友應邀出席，包括趙薇、楊冪和周冬雨等。

身為大師姐的趙薇，着上Fendi灰色乾濕褸，本身腳踩高跟鞋，後來換上黑色軍靴，更瀟灑率性。雖然造型簡約，但勝在有氣質搭救，氣勢依然。楊冪則選擇了Alice + Olivia的壓紋西裝外套和短褲，知性型格，值得一讚的是設計以植物皮革製成夠環保，搭配Prada過膝長靴，大騷筷子腳，再簡單襯對Montblanc珍珠吊墜飾純銀耳環，勾勒出幹練的女人味。

至於年紀最輕、輩分最細的周冬雨就落足力搶鏡，以意大利品牌Luisa Beccaria的銀色掛頸長禮服登場。真絲材質隨燈光的照射閃爍，浪漫優雅，一轉身大露背設計超吸睛，並以Boucheron白金鑲鑽耳環及戒指作襯托，靠華麗造型殺出重圍。

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