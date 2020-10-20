37歲韋羅莎宣佈喜訊：用了20年的愛所孕育出來的

現年37歲、曾經參演電影《分手100次》、《原諒他77次》、《今晚打喪屍》和《暗色天堂》，以及與麥浚龍合唱《黑盒》的韋羅莎（Rosa），今日與導演老公張銘耀分別在社交平台宣佈喜訊，兩人即將成為當父母。

Rosa貼了一張超聲波相片並說：「這個喜訊對我們來說，到今天仍然是相當夢幻。即使已經能透過超聲波，聽到BB的心跳聲、見到BB在游水、手仔腳仔郁來郁去，但感性上還未全然相信這個事實。隨着新生命的來臨，我們每天也在慢慢地學習和適應，這個新身份對我們來說的意義和責任。感謝上天這微妙的安排，也希望阿B能順利來到我們的身邊。相信這一定是個相當精彩的旅程。」

她還表示明年是兩人一起的20周年，BB是他們用了20年的愛所孕育出來的：「未來的日子，無論如何，我們也要繼續好好的互相珍惜，好好生活。朋友們，很興奮能夠和你們分享這個喜訊。Love You All.」

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