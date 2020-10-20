余香凝被傳奉子成婚 好姊妹蔡明思：我希望自己有先

Super Girls成員陳穎欣（Yanny）與蘇麗珊合資於荃灣開設食店，今日是新店剪綵日子，一眾好姊妹趙慧珊（Aka）、蔡明思（Jessica）及吳嘉熙（Cheronna）到來支持。兩位老闆親手炮製話梅特飲給3人享用，人妻Jessica即話「我要2粒話梅少冰。」Yanny打趣笑說：「係咪有好消息公佈？」Jessica否認並品嚐凍飲。

一身密實打扮的Jessica受訪時再否認有喜，但談到余香凝去年接過她的花球後，下月便將會出嫁，她沾沾自喜指證明自己花球靈驗。對於有指余香凝是雙喜臨門，Jessica說：「呢個我唔知，我希望自己有先，日前Cheronna陪我去龍母廟求子。儀式後廟祝畀咗個柚子我，一踏出廟就有陽光射埋嚟，我感覺好似抱住個子咁。」她指老公都想要小朋友，問到可有勤力造人？她說：「佢好勤力摸柚子，仲將個柚子放喺風水位。」Cheronna信奉其他宗教，但為了好姊妹求子成功也陪伴同行。

Yanny去年於荔枝角開設首間食店，由於大受歡迎便決定疫情下開分店，有份入股的蘇麗珊自言是Yanny食店捧場客，她說：「其實我哋本身唔識，只係我喺網上follow佢嘅嘢，真正認識係幾個月嘅事，當知道佢想開分店，我咪提議入股。」今次兩人合共投資6位數，Yanny指蘇麗珊男友Kenny在新店給予不少寶貴意見，加入藝術元素，店內定期會展覽藝術家畫作及義賣，善款全數捐助慈善機構，問到Yanny若果見到蘇麗珊跟男友因店舖設計吵鬧會怎樣做？她信心十足說：「我冇諗咁多，因為認識嘅佢哋都好斯文、冇火爆。」蘇麗珊也自言任何事也答「好」，所以不會有甚麼爭拗。

另外Aka早前被狗咬爆嘴後險破相，今次是她傷後首次出席公開活動，被關心現時嘴唇康復程度，她即除口罩說：「好番晒，我冇搽遮瑕膏，好彩受傷嗰日有朋友醫生好快幫我縫咗9針。今次最大反差係我領養咗朋友啱啱出世狗仔，如果跨過到心理障礙，我會再去狗場做義工。」

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