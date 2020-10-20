Baby帶3歲囝囝遊主題樂園 小海綿化身迷你版蜘蛛俠

現時長駐大陸搵食的Angelababy（楊穎），雖然忙拍劇和上綜藝節目，但她一有時間便會帶囝囝小海綿出遊。日前，有大陸網民就見到兩母子到上海主題樂園遊玩，當日小海綿還穿上一身蜘蛛俠的服裝，至於Baby則着上白色上衣襯黑色紗裙，只化了淡妝的她，精神不錯。

相中見Baby正跪低抱實小海綿影相，不過小海綿有點抗拒，Baby在他耳邊和他說了幾句，又舉高手指向鏡頭，小海綿才願意配合，不過警覺性甚高的Baby，一見其他途人舉機，即使阿仔笠住頭套，仍下意識用手擋着小海綿塊面。在整個過程，未見Baby老公黃曉明的身影。

其實Baby和黃曉明在2015年結婚，並於2017年誕下囝囝，拍拖及結婚初期喜歡在網上晒恩愛的他們，近年已經甚少一齊現身，兩年前更開始傳出感情亮紅燈，甚至有傳二人早已秘密離婚。雖然他們分別透過經理人公司對外否認婚變一說，早前在一宗有關黃曉明侵權官司案中所曝光的判決書，亦證明黃曉明和Baby「未離婚」，可是夫妻間變得疏遠一事卻有目共睹。回顧對上一次他們一家三口出遊，已經要數到2018年2月到外地滑雪的時候，當時二人分別拖着小海綿，十分溫馨。黃曉明還留言：「當你這樣牽着你的孩子蹣跚學步的時候，是否想到爸爸媽媽也曾經這樣牽着你的手。」

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