72歲資深演員于洋低調離無綫：夠期咪走囉！

近年無綫當紅小生花旦紛紛離巢，演員逃亡潮導致青黃不接問題越來越嚴重，同時大台又逼走不少實力派演員，難怪最近資深演員做到意興闌珊。72歲資深演員于洋在TVB工作30年，1998年返無綫拍經典劇《真情》演「高山青」大受歡迎，之後陸續在TVB拍攝不少劇集，有《宮心計》、《致命復活》、《迷網》及《過街英雄》等，尚有《一笑渡凡間》及《異搜店》未播出。

于洋早前已低調離巢，問他離開無綫原因時，他說：「夠期咪走囉！」劉江、李麗麗等資深演員疑因不滿無綫要簽一年一騷而離巢，但于洋表示：「冇喎，而家年紀大咗唔想箍住啫，冇嘢嘅，我唔會鬧TVB嘅！」于洋透露自己稍後會返大陸發展拍劇，由於尚未正式簽約，所以暫時不便公開。

于洋1972年拍電影《蕩寇灘》演「于洋」一角，其後用角色名為藝名，於七十年代獲王天林推薦加入無綫，他曾參與《小婦人》演有錢少爺，令人印象深刻，于洋早於1972年到加拿大定居，1977年回多倫多，提早與TVB解約，在當地打理餐館及Disco，其間有重返香港影壇過戲癮，直至1998年得到好友薛家燕邀請復出，于洋年青時是電影演員，打扮新潮、跑車Alfa Romeo，1973年因拍攝電影《石破天驚》與薛家燕而成為密友，當年他力追家燕姐，做柴可夫管接管送，家燕姐去日本受訓，于洋專程拿一個放滿零食的大篋到當地送給她，有次相約家燕姐去遊車河，薛母想同行，看到于洋出動「趕絕外母型」跑車即大怒，最終于洋過不了薛母那一關，薛母棒打鴛鴦，指于洋花弗，不夠專一。

于洋在大台劇常演皇帝、有錢人、慈父及長輩等角色，他曾跟劉江接受港台《一起走過》訪問，講起二人拍劇往事，當時他們拍《少年四大名捕》，于洋飾演皇帝，劉江演宰相蔡京，二人有不少同場演出，劉江大讚于洋可以記大量對白。有一次于洋覺得心口不適，難以呼吸，最終要入醫院做「通波仔」手術。

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