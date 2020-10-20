潘世亨今日註冊行禮娶混血女模 吳千語獲新娘子親送花球笑到四萬咁口

與陳冠希創辦時裝品牌CLOT及潮店JUICE的創辦人潘世亨（Kevin）與Angelababy同門的中英混血師妹麥少瑜（Fiona），兩人拍拖4年，上月《蘋果》發現兩人入紙申請註冊結婚，當時Kevin回覆表示未落實婚禮日期，原來今日是兩人註冊結婚大日子，有份出席的吳千語，更接到新娘子的花球。

今年39歲的Kevin比Fiona大13年，去年1月Kevin在夏威夷求婚成功，今年初Fiona曾透露原打算今年5月在求婚地夏威夷行禮，宴請100位賓客搞一個小型婚禮，可是因疫情影響要延期，而Kevin當時透露在港只會簽紙，不打算大肆鋪張。

原來今日是兩人註冊結婚大日子，雖然一對新人都是潮人，但今早兩人跟足傳統穿上中式裙褂接新娘。有份出席的賓客在社交網上載一對新人簽紙的情況，片段中可見Kevin和Fiona在眾賓客見證下，完成註冊成為夫婦，兩人在起哄聲中咀嘴。

而另一段片，可見新娘子Fiona準備要拋花球時，幾位姊妹企在一起準備接，可是Fiona沒有拋起，反而行埋去將手上的花球親手遞給吳千語，在場人士隨即歡呼及拍手聲不斷。近期頻頻傳出吳千語跟百億「富三代」男友施伯雄的婚訊，好接到花球時笑到四萬咁口，可見她有一夥恨嫁的心。

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