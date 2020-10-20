鄭中基被家人融化搣甩醉酒陋習 揀劇本封印暴龍哥

「我間中飲醉酒 很喜歡自由」，摘自鄭中基《無賴》。

2000年因為「醉機事件」，令鄭中基形象和事業重創，當時賠償金額幾乎令他一鋪清袋。2011年幸運地遇上太太余思敏，兩人婚後育有9歲大的女兒鄭梓喬（Emma）及5歲大的兒子鄭梓仁（Evan），外界覺得鄭中基在性格上有好大轉變，由「無賴」化身為「顧家男」。在別人眼中，他愛錫太太、是個廿四孝爸爸，鄭中基在《蘋果》訪問中說：「我戒酒都係因為小朋友，試過有次演唱會慶功宴，我飲醉咗，返到屋企跌跌撞撞，嚇親個女，第二日我問佢做乜好似唔開心，佢話：『噚晚好驚，唔知你做乜嘢，見到你跌低咗。』嗰次我就扚起心肝唔飲喇！」

回想做爸爸的一刻，鄭中基的世界一切都變了，他一臉慈父樣子說：「BB仔一嚿飯，當佢第一下捉住你隻手指瞓覺，感覺就係『得喇，我坐喺度，你慢慢啦！』我又諗佢冇朋友㗎喎，喺呢個世界上淨係識我咋喎，同埋佢又咁似我，我諗由呢度開始建立咗同小朋友嘅關係，我真係做爸爸，佢乜嘢都係靠晒我，好與唔好，都係企喺佢嗰邊，呢份愛係你未做爸爸，點講你都feel唔到，就算太太同我講佢有咗BB，我當時係開心，但未有呢個切身體會，真係做咗爸爸，小朋友行先。」

很多人說女兒是爸爸的前世情人，早前鄭中基特登學一種樂器，目的就是陪Emma學琴，他說：「佢鍾意彈琴，佢仲勁過我，有次佢睇咗套戲，之後搵返啲音彈返出嚟，後來佢停咗唔學，我覺得好似好嘥，我話不如咁啦，同佢一齊學樂器，由零開始學，希望佢有返啲興趣。」鄭中基強調不會偏心Emma：「兩個小朋友性格好唔一樣，用唔同方法去溝通，阿女就少少嘢都好執着，啲嘢唔可以放歪，遇到問題要解決咗先，但阿仔對所有嘢都冇乜所謂，所以冇話偏心唔偏心。」

問到與太太如何分工﹖鄭中基表示與太太一起教導小朋友，軟硬兼施。一對子女有沒有遺傳他的喜劇細胞？他笑說：「暫時未知，如果係都係阿仔，因為阿仔蠱惑啲。有次食飯，我去泊車先，阿仔食雞泡魚乾，佢話好好食，媽咪叫佢留返啲畀爹哋食，阿仔諗咗一陣，然後話：『我食晒，爹哋咪唔知有囉！』咪就係蠱惑囉，所以要用另一個方法去教。」

一對小寶貝對鄭中基而言，一切都以他們為首要，甚至乎影響到工作上，一切都要嚴選角色，他說：「而家喺選角上，我都會去諗，例如我之前拍電影《阿龍》，我要剪片，夜晚開片睇，我又冇閂門，有場戲係講我俾人打，我個女見到就喊，點解我要被人打，我要解釋畀佢聽係假，所以而家要盡量揀角色，太過負面我就盡量少啲做。」《龍咁威2003》、《低俗喜劇》這類片種都不會再接拍。難怪鄭中基接拍了ViuTV新劇《暖男爸爸》。

下周一（26日）首播的《暖男爸爸》，鄭中基飾演單親暖男爸爸「阿榮」，阿榮從來對家沒有概念，不喜歡小朋友，鄭中基表示跟自己有點相似，同樣都是熱愛音樂，婚前亦沒有想過生小朋友，他說：「（同我）好似，阿榮去酒吧玩音樂，有時會去busking，周圍唱吓，又自己寫歌。寫歌係一件孤獨嘅事，阿榮唔慣有屋企，再加上太太過身，佢要對住一個小朋友，更加唔知點搞。結婚之前冇諗過生小朋友，我相信大部份男士都唔會諗，攞返自己親身經驗，到你有嘅時候，感覺係完全唔同。」

上次拍劇，已經是無綫《我要Fit一Fit》，至今相距已有18年，今次《暖》劇將對撼無綫台慶劇《木棘証人》，很多網民都表示「TVB不了」，揚言只會睇ViuTV，他對收視會否更有信心？鄭中基說：「一開始已經有信心，因為劇本好貼地，講好多人性，係日常會發生嘅事，睇吓大家點面對，我覺得呢啲題材比較少有，所以都幾有信心觀眾會鍾意，而且又可以一家大細一齊睇。」

採訪：黃曉妍

攝影：沈健程

攝錄：廖達燊

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化妝：Mon Chun @monzichunmakeup

髮型：Horace @ hairplay_hk

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