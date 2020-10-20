韓國人氣節目《SMTM》冠亞軍被爆涉毒 同公司5名Rapper食大麻受查

韓國人氣選秀節目《Show Me The Money》（SMTM）自2012年開播至今，一直獲觀眾支持，不過昨日卻傳出第7季的冠軍Nafla及亞軍的Loopy涉食大麻的醜聞。

根韓媒《Channel A》報道，28歲的Nafla與同公司的Loopy於昨日爆出吸食大麻的醜聞，警方於去年9月搜查工作室，採取了兩人的毛髮與尿液，檢驗結果為陽性。除了Nafla及Loopy外，同公司的BLOO、OWEN及Young West、工作人員等人均有吸食大麻，5名涉食大麻的rapper皆涉嫌「違反麻藥類管理法」，而檢方於今年7月起訴了其中1人，其餘4人因是初犯，而決定暫緩起訴。

Nafla與Loopy因參加《Show Me The Money》而上位，BLOO就因李孝利在節目《玩什麼好呢？》唱了其歌曲《Downtown Baby》而爆紅，OWEN目前就參加《Show Me The Money》第9季。

Nafla、Loopy、BLOO等人所屬的MKIT RAIN就發聲明，表示：「公司藝人去年因吸食大麻而接受調查，當時尿液檢驗結果全部為陰性。但在此過程中，也承認了2019年吸食大麻的事實，因此在7月時，相關事件最終得到了緩期起訴的處分。」MKIT RAIN指成員都認清了自己的錯誤，目前正在深刻反省中，同時透露目前只得歌手Young West正在受審中。

《Show Me The Money》方面今日就表示，會刪走OWEN的全部鏡頭，OWEN亦已退出節目。

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