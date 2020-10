韓國人氣節目《SMTM》冠亞軍被爆涉毒 同公司5名Rapper食大麻受查

韓國人氣選秀節目《Show Me The Money》(SMTM)自2012年開播至今,一直獲觀眾支持,不過昨日卻傳出第7季的冠軍Nafla及亞軍的Loopy涉食大麻的醜聞。

根韓媒《Channel A》報道,28歲的Nafla與同公司的Loopy於昨日爆出吸食大麻的醜聞,警方於去年9月搜查工作室,採取了兩人的毛髮與尿液,檢驗結果為陽性。除了Nafla及Loopy外,同公司的BLOO、OWEN及Young West、工作人員等人均有吸食大麻,5名涉食大麻的rapper皆涉嫌「違反麻藥類管理法」,而檢方於今年7月起訴了其中1人,其餘4人因是初犯,而決定暫緩起訴。

Nafla與Loopy因參加《Show Me The Money》而上位,BLOO就因李孝利在節目《玩什麼好呢?》唱了其歌曲《Downtown Baby》而爆紅,OWEN目前就參加《Show Me The Money》第9季。

Nafla、Loopy、BLOO等人所屬的MKIT RAIN就發聲明,表示:「公司藝人去年因吸食大麻而接受調查,當時尿液檢驗結果全部為陰性。但在此過程中,也承認了2019年吸食大麻的事實,因此在7月時,相關事件最終得到了緩期起訴的處分。」MKIT RAIN指成員都認清了自己的錯誤,目前正在深刻反省中,同時透露目前只得歌手Young West正在受審中。

《Show Me The Money》方面今日就表示,會刪走OWEN的全部鏡頭,OWEN亦已退出節目。

