胡楓拍情色片肉搏半裸邵音音：演員會接受不同角色

資深藝人邵音音曾先後兩奪金像獎最佳女配角，近日有網民趁她今年踏入70歲，翻摷她昔日所拍的電影回顧，當中不乏多套艷情作品。

邵音音當年得到導演李翰祥賞識，在70年代中期打後， 一口氣接拍多部情色片，包括1976年經典電影《官人我要》，此片更開創日後三級片的先河，奠定邵音音在風月電影中性感女星的位置。不過網民在欣賞音音姐當年作品的同時，卻意外發現現年88歲、人稱修哥的胡楓，在電影《財子名花星媽》中，和邵音音竟然有半裸肉搏牀戲。

由於修哥在娛樂圈屹立多年，讓人留下印象的角色，幾乎清一色是演戇直有為青年，因此對於他曾拍愛情動作片均大感愕然，而修哥拍情色片亦隨即引起網民熱話。邵氏早前將大量舊片進行數碼修復並重新上架，年輕一輩因此有機會重溫當年電影，其中1977年上映，由呂奇做導演的《財子名花星媽》，是第一部含有露毛鏡頭的電影，在當時的尺度來說可謂相當大膽。

而戲中講述飾演明星仔的邵音音為賺快錢，不惜和演富家子的胡楓上床肉搏。雖然邵音音在戲中沒有露毛，但就有全裸露兩點鏡頭。對於曾和修哥肉搏，邵音音回應傳媒時笑言以往拍這類戲，男仔通常較怕醜和緊張，不過她就大讚修哥演技好和靚仔。雖然相隔近半個世紀，但修哥回應時就表示還記得邵音音當時笑他不懂做愛。不少網民好奇以修哥當年的一線小生地位，何解會接拍風月電影，修哥回覆笑言不用奇怪，很多演員都會接受不同角色。

「誤中副車」忽然被人翻舊賬的胡楓，除了這部電影外，原來90年初亦試過在電影《性事奇趣錄之閹夫》中，飾演專搞學生妹的人夫，最後更慘被老婆閹割，劇情相當重口味，而有網民看完電影後，笑言「第一次見咁邪惡嘅修哥」，更有網民封修哥做「暗黑修哥」。

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