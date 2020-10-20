白頭人送黑頭人丨羅拔烈福導演兒子James Redford病逝 終年58歲

84歲荷李活殿堂級影星羅拔烈福（Robert Redford）之紀錄片導演兒子，James Redford今日傳出逝世消息，終年58歲，羅拔烈福白頭人送黑頭人，令人心酸。James的太太證實，他因膽管癌於家中過世，她並堅強表示，他這一生過得美麗璀璨，能相伴他32年，她很幸福。

James Redford自小身體就有嚴重病患，小時候曾2度接受換肝手術，其後他也成立了James Redford Institute，以喚起人們對捐贈器官的關注。長大後他跟隨爸爸的步伐入行，成為一名紀錄片監製與導演，作品包括關於教育的《The Big Picture: Rethinking Dyslexia》，及關於環保的《Happening: A Clean Energy Revolution》。至於他的兒子Dylan與女兒Lena，就與爺爺一樣成為了演員。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！