過氣大陸首富王健林撲水還債 兒子包場嘆香檳消費200萬

曾一度是中國首富的萬達集團董事長王健林，旗下的電影院和購物中心業務因武漢肺炎疫情而受到重創，該集團面臨1800億人民幣債務即將到期，搞到王健林四處撲水還債。連旗下的美國最大連鎖影院AMC正在考慮申請破產以緩解債務。正當老爸四處搵錢救急，身為兒子的王思聰就一於少理，繼續富貴，日前在北京某高級酒吧包場玩，單是香檳就喝了200萬人仔，真夠豪氣！

據今日大陸網民發佈一段王思聰現身某高級酒吧的短片，酒吧人頭湧湧，氣氛非常火熱。王思聰坐在人群中央，一位穿着白色T恤、皮膚白皙的美女陪伴在其身邊。其他朋友就不斷喝酒，全場主要喝來自法國Cattier家族釀製的Armand de Brignac黑桃A香檳，據講該香檳在香港售價幾千元，但這所高級酒吧就售價約1萬元，當晚喝了約200支香檳，就消費了200萬人仔，王思聰埋單時，完全不計較。

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