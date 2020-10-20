李司棋晒黑絲絕對領域 幫關菊英澄清冇病精神好

李司棋今日在佐敦出席產品活動，由於疫情的關係，她指自己的防疫意識很重，在家門附近已設置一個小型防疫站。提到司棋姐經常在IG貼相，最近分享食大閘蟹的相，亦發現她最愛以黑絲晒絕對領域，司棋姐笑說：「一個咁肥嘅大髀只可以着黑色呀嘛，以前細個着白色嘅網襪，而家着黑色，因為如果光脫脫，我會嫌佢寒，可能年紀嘅關係，頸、大髀、膝頭哥都怕寒，其實網襪好有用，有時網襪爛咗，我就剪咗襪頭，剩低嗰截就套喺手度，就唔會跣上跣落，反而絲襪就會。」

談及有網民大讚她有少女feel，她好搞笑說：「多謝，下一世喇！」對於好友關菊英被傳身體出現問題，更被拍到出入醫院，司棋姐為對方澄清：「我哋有食過飯，我覺得佢冇問題，皮膚靚過以前好多，可能食得好好，住得好好，而家佢就少咗出去旅行，以前成日好少喺香港，ok㗎佢，精神好好，邊度有病呀！」提到李香琴近況，司棋姐表示：「1、2年前探過佢，好難受，唔開心，猛咁同佢講『嫲嫲喺大廳』，佢突然間睩大對眼望住我，可能佢聽到，但唔係好記得係乜嘢，我好唔開心，但佢屋企照顧得佢好好，所以而家都仲係好好。」

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