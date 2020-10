張國榮密封21年高音出土 網民感嘆：Leslie is back

一代巨星張國榮(哥哥、Leslie)走了17年,但他的歌聲依然散落四周!環球唱片推出全新數碼專輯 《REVISIT》紀念,並由哥哥御用音樂大師梁榮駿丶唐奕聰丶C.Y. Kong重編APEX時期代表作,今日一口氣推出3首MV,包括:《寂寞有害 Ancient Boutique》、《我(永遠都愛)The Reprise》和《路過蜻蜓 Piano in the Attic》致敬,網民留言讚:「Leslie is back」。

由哥哥親自作曲的《寂寞有害 Ancient Boutique》,是21年前的作品,C.Y.Kong透露了一個小秘密:「當年錄音時,在中間音樂部份,哥哥分別唱咗一段高音同低音,後來mixing時未有用到高音版本,或者今次可再用上。」MV導演6號@RubberBand希望藉舞步向哥哥致敬,帶出音樂傳承的精神,他表示:「請咗一班新生代舞者演繹呢首歌,希望大家傳承哥哥嘅藝術生命,例如尾聲Tango段落,靈感嚟自《春光乍洩》一幕。」

同樣由哥哥作曲的《我(永遠都愛)The Reprise》,MV畫面加上哥哥的舊照,配以簡約色彩;而《路過蜻蜓 Piano in the Attic》MV則由歌迷分享自家珍藏照片,配以詩人陶淵明《形影神——形贈影》及《形影神——影答形》作開首及總結,藉詩意帶出睹物思哥哥。

