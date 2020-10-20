張國榮密封21年高音出土 網民感嘆：Leslie is back

一代巨星張國榮（哥哥、Leslie）走了17年，但他的歌聲依然散落四周！環球唱片推出全新數碼專輯 《REVISIT》紀念，並由哥哥御用音樂大師梁榮駿丶唐奕聰丶C.Y. Kong重編APEX時期代表作，今日一口氣推出3首MV，包括：《寂寞有害 Ancient Boutique》、《我（永遠都愛）The Reprise》和《路過蜻蜓 Piano in the Attic》致敬，網民留言讚：「Leslie is back」。

由哥哥親自作曲的《寂寞有害 Ancient Boutique》，是21年前的作品，C.Y.Kong透露了一個小秘密：「當年錄音時，在中間音樂部份，哥哥分別唱咗一段高音同低音，後來mixing時未有用到高音版本，或者今次可再用上。」MV導演6號@RubberBand希望藉舞步向哥哥致敬，帶出音樂傳承的精神，他表示：「請咗一班新生代舞者演繹呢首歌，希望大家傳承哥哥嘅藝術生命，例如尾聲Tango段落，靈感嚟自《春光乍洩》一幕。」

同樣由哥哥作曲的《我（永遠都愛）The Reprise》，ＭＶ畫面加上哥哥的舊照，配以簡約色彩；而《路過蜻蜓 Piano in the Attic》MV則由歌迷分享自家珍藏照片，配以詩人陶淵明《形影神——形贈影》及《形影神——影答形》作開首及總結，藉詩意帶出睹物思哥哥。

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