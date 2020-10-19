內地對於影視產品題材向來監管嚴格，沒想到近日連歌詞都要被閹割。容祖兒前晚和「硬糖少女303」成員希林娜依高在東方衛視節目《我們的歌》上合唱張惠妹的歌曲《母系社會》，一度登上微博熱搜榜前10名，網民讚兩人「嘶喊出女性的聲音」，然而也有網民發現字幕打出的歌詞，竟被改到體無完膚，失去了原曲想表達的意義。

內容面目全非

由於張惠妹從小在卑南族部落長大，該部落是一個母系社會，張媽媽是家中的掌舵者，故張惠妹特別推出這首《母系社會》歌曲，帶出傳統社會性別議題的反方向思考，但前晚歌詞連番被竄改，例如「信以為真連續劇裏的那一套，皇上吉祥，簡直可笑」中，「皇上吉祥」變「幻象迹象」；「我不會耕田吃草讓人下注，甚麼理由發明甚麼叫馬子，難道是想讓匹馬為你生個兒子」中，「馬子」變「碼字」、「生個兒子」變「身各而至」；另外又有「著床」變「擦窗」、「Size」變「心思」、「該死」變「放肆」等，令歌詞內容面目全非。

鬧爆聽不入耳

此舉連內地網民都聽不入耳，留言狠批：「歌詞一改直接沒有了原唱張惠妹想要表達的東西」、「你可以在央視播《娘道》卻不能在歌詞裏諷刺現在男生為主的這個社會」、「為甚麽要翻唱？直接自己寫一首歌就好了」、「生個兒子字幕都不敢打出來，越是迴避越好笑」。

祖兒唱改歌詞引起爭議，她所屬的英皇娛樂早前就決定，由上周四起至下月12日，逢星期一、四晚上9時，在YouTube channel上載祖兒合共九個演唱會，保留至今年12月31日，把這個線上音樂會命名為「音樂就是生命 倒帶回看容祖兒二十年音樂旅程」。上周四以「Joey．My Secret．Live」打開序幕，昨晚則以「1314容祖兒世界巡迴演唱會」作為音樂旅程的第二站。