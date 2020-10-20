石原聰美丈夫接受外國教育 婚後或要分隔異地

33歲日劇界當家花旦石原聰美，早前爆出閃婚消息震撼劇迷，她將會嫁予同齡的圈外男友，目前男方被起底揭開神秘面紗，由於石原的準夫婿曾任男模，更曾拍泳褲寫真，故當地傳媒互相交換情報，關於他的消息不斷流出。

石原聰美一直信奉新興宗教「創價學會」，傳出其未婚夫A先生跟創價學會有着密切關係，男方被指是該教一名幹部的兒子，一年收入多達5,000萬日圓（約368萬港元）。日媒今日再爆料，指A先生從6歲至18歲曾在德國及匈牙利生活，接受海外教育多年，返日後入讀東京大學，經畢業再任職外資金融機構，是個十分有型的金融才俊。

對於石原聰美急於結婚，有指是她希望年過70歲的兩老能早放下心頭大石，並想報答早前被爆患癌的母親。當地雜誌《女性自身》報道，石原聰美的老爺曾調往海外工作20年，A先生不排除日後也會離開日本生活，令人懷疑石原聰美是否會隨丈夫移居海外，不過石原為了父母，相信暫時未有這個打算，加上她曾受訪表示，希望將來婚後能獲另一半支持繼續發展事業，石原嫁人後應不會退出幕前，反而有機會兩夫妻分隔異地。

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