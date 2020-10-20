鄧紫棋被追討1.2億元 法庭設下月17日死線前提交訴訟文件清單

歌手鄧紫棋（G.E.M.）去年與經理人公司蜂鳥音樂鬧出合約糾紛，蜂鳥音樂入稟高等法院，向鄧追討1.2億元。鄧今向高院申請押後以呈交訴訟文件，律師表示鄧身在內地，由於工作及疫情緣故，要稍後才能回港拿取文件。聆案官批准押後，但設下條件，若下月17日鄧仍未能呈交相關文件清單，則其抗辯書與反申索會被撤銷，蜂鳥音樂可直接申請勝訴判決。

G.E.M.以原名鄧詩穎被控。原告蜂鳥音樂的律師反對押後，指鄧一方未有遵從上次法庭設下的時間表，再押後會影響案件進度。

鄧的律師則指，鄧因早前未預計到的工作安排，現時仍留在內地，暫定本月較後時間返港；而受疫情影響，鄧回港後要隔離檢疫14日，因此向法庭申請批予更多時間準備。

聆案官認為押後確會對原告造成損害，決定頒下有條件命令，規定鄧如未能在11月17日或之前提交訴訟文件清單，便會撤銷其抗辯書與反申索。

【案件編號：HCA542/19】

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