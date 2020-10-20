周星馳就欠債傳聞搵大陸律師發聲明 或以法律追究

周星馳早前被揭於今年3月將其山頂豪宅「天比高」抵押予美資銀行摩根大通套現周轉，有傳是他為了支付與新文化傳媒於2017年簽下的的對賭協議中所涉及的現金補償，但今日有大陸律師代表星爺發聲明，澄清「被指拖欠投資巨額債務之報道並非真實情況」。

北京市京師律師事務所封躍平律師今日在微博出post，指自己受星爺委託發表律師聲明，並提到「個別新聞媒體為博取流量和關注，惡意誤導公眾，發佈針對周先生及其公司財務狀況的諸多不實報道，造謠周先生因電影投資對賭失敗，拖欠投資方巨額債務，捏造並歪曲事實。」

封律師更代表星爺作出嚴正聲明：「周先生拖欠投資方巨額債務之報道並非真實情況，嚴厲譴責並堅決抵制任何針對周先生的不實言論。」聲明中更指星爺會保留追究失實報道的權利，循法律追究。

星爺的對賭協議，始見於2017年1月，據大陸傳媒《人民網》報道，1月3日晚，上海新文化傳媒集團股份有限公司發佈關於全資子公司與關聯方共同對外投資暨關聯交易的公告，指上海新文化之全資子公司新文化傳媒香港有限公司與Young & Young International Corporation擬共同投資周星馳先生持有的Premium Data Associates Limited（PDAL），斥資捗及13.26億人民幣，時值約15億港元。股權投資完成後，新文化傳媒持40%股權，Young & Young持11%股權，合共持有51%股權，晉身成PDAL最大股東，而星爺則持有49%股權。消息指，星爺承諾2016至2019的4個財政年度中，公司會淨賺共10.4億元人民幣，如果實際淨利潤不足，星爺將以現金補償或回購股份。

不過，星爺在合約期內，只上映了《西遊伏妖篇》及《新喜劇之王》2套片，2片的票房收入為16.56億人民幣（約19億港元）、後者收6.2億人民幣（約7.17億港元），票房未達預期，加上因為疫情關係，導致盈利未能達標。而與星爺對賭的一方，已向星爺的公司追討差額，但有指雙方就差額數目有爭議，新文化傳媒已經與律師研究採取法律行動。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！