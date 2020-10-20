現年88歲、人稱「修哥」的胡楓，早在50年代已是粵語片男主角，角色大多是戇直青年，形象討好。但近日修哥卻被揭在1977年已走紅之時，竟曾接拍色情片《財子名花星媽》，戲中他半裸肉搏一代艷星邵音音，女方更兩點盡露，十分大膽。不少網友驚訝修哥曾演出幾齣色情片，形容他為「暗黑胡楓」，還笑言未見過修哥如此邪惡一面。

胡楓早在粵語片時代已擔任男主角，大部份角色都演戇直青年，近年他於電視劇中也多飾演慈父角色，形象向來正面。但修哥其實也有鮮為人知的一面，原來他曾拍過色情片，除早年杜汶澤在節目中談及，修哥曾拍攝1994年的《性事奇趣錄之閹夫》外，近日他更被發現早在1977年已主演色情片《財子名花星媽》，當中跟一代艷星邵音音上演肉搏床戲，引來網民熱話。

赤膊上陣伸脷咀嘴

由一代娛樂大亨邵逸夫經營的邵氏兄弟電影公司曾製作過千部電影，創作不少電影經典，當中亦有部份作品涉及色情風月如《愛奴》、《女人面面觀》及《金瓶雙艷》等。最近邵氏將大量舊片進行數碼修復並重新上架，因此造就不少年輕觀眾有機會重溫當年電影，其中有網友重看在1977年上映、由呂奇執導的《財子名花星媽》，驚見修哥跟邵音音有床上肉搏戲，該片更是首部含有露毛鏡頭的電影，尺度相當大膽。

該片講述飾演明星仔的邵音音為賺快錢，不惜與演富家子的修哥上床。兩人赤膊上陣，她還伸脷跟修哥咀嘴，雖然戲中邵音音沒有露毛，但卻有露兩點跟修哥肉帛相見，大膽程度絕不遜於時下三級片。不過片中修哥演出不及邵音音般豪放自然，略為拘謹。對於曾跟邵音音大演床上戲，修哥回覆傳媒時表示還記得當年被她取笑自己不懂做床戲，至於為何修哥當年已是粵語片一線小生，竟仍接拍風月電影？他昨日再回覆時笑言：「唔使奇怪，好多演員都會接受唔同嘅角色啦。」而邵音音回應傳媒時笑言以往拍這類戲，男方通常較怕醜及緊張，但她大讚修哥演技好及靚仔。

被閹割劇情重口味

忽然被翻舊賬的修哥除了這部《財》片外，還於1974年拍過同樣是呂奇執導的艷情片《女人面面觀》，不過他在當中未有太過激烈的床戲，反而在1994年另一齣三級片《性事奇趣錄之閹夫》中，修哥飾演專搞學生妹的人夫，有一場戲他在廢車場中強姦女學生，修哥還大呼：「你目無尊長，我要體罰你，同你上深造班。第一課，人之初。」最後因拒絕與老婆行房而被閹割，劇情十分重口味。該片由盧遠揚執導，除修哥外，演員還有陳穎芝、楊群、曹查理、秦煌及盧宛茵等，當年上映時修哥已加入無綫，1993年更憑《大頭綠衣鬥殭屍》及《開心華之里》等合家歡劇集而成功入屋，難怪有網民看完《性》及《財》片後笑言：「第一次見咁邪惡嘅修哥！」更有人封他做「暗黑胡楓」。