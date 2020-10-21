葉偉信 鄭寶瑞明年合搞《九龍城寨》電影版 網民屬意黃秋生演終極大老闆

由司徒劍僑繪畫、余兒原創的港產漫畫《九龍城寨》，2014年贏得日本國際漫畫獎銅獎。由故事主題背景、畫風以至對白構思，都是漫畫成功的原因。余兒昨日在Facebook公佈《九龍城寨》將改編成電影，鄭保瑞擔任導演、葉偉信及莊澄負責監製。消息公佈後吸引不少fans留言，他們要求保留原著人物如吉祥、十二少等角色外，更提議大老闆一角可以找黃秋生或徐錦江演出。

余兒今日接受電話訪問時表示，4年前已有這個構思，對目前幕後組合非常滿意，他說︰「鄭寶瑞、葉偉信咁勁，仲使乜畀意見。最早期劇本係唔係太似原著，連莊生嗰關都過唔到。」余兒透露在最新一稿電影版，終於可以保留到原著精神同人物關係，吉祥、十二少同龍捲風等人物都會保留。除大老闆一角外，網民同時提議鄭中基可以演雷公子、元華飾演狄秋、吳廷燁演王九。監製莊澄接受電話訪問時話確實人物仍未定實，不過初步想法有少少顛覆，他說︰「重點是保留漫畫內嘅人物關係，但角色方面有唔同諗法，大老闆未必係原著咁兇猛，可能係靚仔有型。」他表示電影版將於明年中開拍。

《九龍城寨》是余兒原創的小說，後來司徒劍僑繪畫成漫畫，4年前無綫劇集《城寨英雄》中的人物及故事被余兒指「由人名同背景設定都同《九龍城寨》一樣，大家都應該尊重創作。」惹來抄襲疑雲。漫畫故事講述陳洛軍統率的「暴力團戰神」，一夜間被滅，他決定要跟大老闆討回公道，而大老闆的動機到底為何。故事發生在九龍城寨這處三教九流的罪惡城，遊走現實與虛幻之間。

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