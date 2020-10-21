基斯柏特因唔撐拜登遭網民狙擊 羅拔唐尼出聲護航

「星爵」基斯柏特（Chris Pratt）近日慘遭美國網民狙擊，話說一位電影人 Amy Berg於Twitter貼出影壇4個Chris，包括基斯柏特、「雷神」基斯咸斯禾夫（Chris Hemsworth）、基斯派克（Chris Pine）與「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）的相片，並表示：「其中一個要走。」結果就引發網民熱烈討論，不少人都表示基斯柏特要走，因為他沒有公開表示支持哪一名總統，也未有跟隨其他Marvel英雄齊齊撐拜登，於是就被屈成特朗普支持者。加上他之前曾支持一間教會，而該教會又被指反LGBTQ，所以網民都稱他為「最差的荷李活Chris」。

到今日，「Iron Man」 羅拔唐尼、「變形俠醫」麥克雷法路（Mark Ruffalo）、導演詹姆士昆恩（James Gunn）與基斯太太Katherine Schwarzenegger都出聲護航。羅拔唐尼表示：「甚麼世界…這些『無罪的人』正向我兄弟基斯柏特投石頭。他是一名真正的基督徒，活出自己的原則，時常正面又感恩。如果你對基斯有問題，我有個提議，刪除你的社交戶口，坐在自己的性格缺陷上，好好努力，然後才慶祝你的所謂人性。」狠批網民言論。而其太太Katherine更指網民是集體欺凌。

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