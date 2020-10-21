蘭茜變靚被網民要求再開咪 派商台雲妮做說客

商台節目主持Vani，今日在IG上載她與兩位舊同事蘭茜（簡詠嫻）及郭靜的茶聚合照，又留言叫90年代已聽她們做節目的網民揮手，結果短短一個小時已有千多人回應，網民除了表示看到相片後，十分懷念以前聽電台的日子，又強烈要求Vani做說客，邀請蘭茜再開咪。

今日《蘋果》聯絡Vani，她表示與蘭茜有10多20年沒有見面，所以今次和她及同樣多年沒有見面的郭靜相約茶聚，傾到唔捨得離開。她說：「真係好開心，見到佢哋大家都好好，都好替佢哋開心，本來之前一大班人都諗住約出嚟，後來因為疫情就一直冇約，今次我哋３個自己約咗先。」有指網民派她游說蘭茜再開咪，Vani即笑言：「梗係想啦，所以咪叫網民一人寫一句，話好掛住蘭茜囉！」

已淡出娛樂圈的蘭茜，90年代加入商台，當年合作得最多是黃偉文，郭靜則負責其當年一系列《蘭茜夫人劇場》音樂創作部份，其後蘭茜跳槽新城電台，至2006年重返校園修讀人類學碩士和珠寶鑑定；去年商台DJ Donald（唐劍康）亦曾在社交網貼出他與蘭茜的合照，多謝她當年的照顧及教導，當時網民見蘭茜一排招牌哨牙消失了，都讚她靚女了很多。至於，1992年加入商台，天生擁有一把靚聲的郭靜，1997年離開商台後曾轉職新城，其後因為個人理由轉戰幕後，除了廣告配樂，其一把靚聲不時都會在廣告內出現。

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