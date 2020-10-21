郭富城着重兩名女兒家教 坦言世上無人完美：一定有某個缺憾

天王郭富城自從升任爸爸之後，有女萬事足，但着重家人隱私的他，平日少有地公開談及兩名女兒，但他今晚參與一個直播時，大方談到如何教育囡囡。城城說：「我屋企有兩個小朋友，一個3歲，一個1歳半，我覺得從細個就開始教佢哋，如果有啲uncle、auntie、哥哥姐姐畀啲小禮物，或者畀粒糖佢哋，但我覺得佢哋都要懂得點樣去say thank you，因為我覺得呢個係一個禮貌，如果有一個正常基本嘅，你會懂得去珍惜或感恩人哋畀你嘅嘢，你會從真心去講畀人聽『I’m thank you, thanks for your gift』。」

城城又提到，自己平日多行善，並非求回報；「當然我覺得自己有能力嘅時間裏面，都可以做多啲善事，因為我覺得我哋中國人成日都有講『施比受更有福』、『行善積福』，我覺得我好相信呢一樣嘢，因為我哋唔係要回報，而係要去分享。」

主持人讚城城身為藝人，亦是公眾學習的好榜樣，會否感到有負擔，城城坦言世上無人完美：「首先要明白一樣嘢，就算有條件都好，冇人係perfect嘅，一定有某一個缺憾喺度。既然人係冇十全十美，咁我哋何必咁在意？只要我哋能夠去做到我哋應該要做嘅嘢，盡咗自己嘅能力去做，喺自己嘅能力範圍裏面去做到100分，起碼我係付出我自己所有嘅一切，面對我嘅工作、面對我嘅人生，冇違背我嘅良心，我冇放棄過自己。快樂嘅嘢或者唔開心嘅事，其實都只係一瞬間，我覺得應該要活在當下，應該要享受呢一刻裏面想做嘅嘢，盡咗自己嘅努力去做，無愧於自己，呢個先係最重要。」

在圈中有不少好友的城城更指人生一定要有好朋友，做自己嘅「樹窿」，聽自己訴苦：「我哋生存喺呢個世界上面，唔係你一個人生存，係要同所有人、同大家去生存，所以喺生存過程入面，你要搵你嘅朋友，你要有一個朋友群組，係屬於你嘅best friend，同啲friend去gathering，即係你一定要有朋友，唔可以咁孤獨，我覺得（友誼）係好重要。當你唔開心時，你可以同你嘅朋友傾訴，你一定要去傾訴，將你唔鍾意嘅地方講出嚟，朋友可能畀到好多唔同嘅意見你。」

城城又配合主題，分享自己如何保持正能量：「首先如果你有一個正能量思想嘅時候，其實可以帶到好多能量、真係一個能量畀你自己，有好充分嘅思想角度，如果你有咗呢一樣嘢之後，譬如你遇到困難嘅時候，你唔會咁容易會放棄、唔會咁容易輕易被個困難影響到或者打敗你，你有正能量嘅時候，唔容易去動搖你嘅信念，我覺得係我哋自身必然要有嘅事。」另一方面，城城指做運動可以培養正能量思想，他謂每日都會盡量抽時間做運動，唔會畀自己去偷懶。

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