郭富城着重兩名女兒家教 坦言世上無人完美：一定有某個缺憾

天王郭富城自從升任爸爸之後,有女萬事足,但着重家人隱私的他,平日少有地公開談及兩名女兒,但他今晚參與一個直播時,大方談到如何教育囡囡。城城說:「我屋企有兩個小朋友,一個3歲,一個1歳半,我覺得從細個就開始教佢哋,如果有啲uncle、auntie、哥哥姐姐畀啲小禮物,或者畀粒糖佢哋,但我覺得佢哋都要懂得點樣去say thank you,因為我覺得呢個係一個禮貌,如果有一個正常基本嘅,你會懂得去珍惜或感恩人哋畀你嘅嘢,你會從真心去講畀人聽『I’m thank you, thanks for your gift』。」

城城又提到,自己平日多行善,並非求回報;「當然我覺得自己有能力嘅時間裏面,都可以做多啲善事,因為我覺得我哋中國人成日都有講『施比受更有福』、『行善積福』,我覺得我好相信呢一樣嘢,因為我哋唔係要回報,而係要去分享。」

主持人讚城城身為藝人,亦是公眾學習的好榜樣,會否感到有負擔,城城坦言世上無人完美:「首先要明白一樣嘢,就算有條件都好,冇人係perfect嘅,一定有某一個缺憾喺度。既然人係冇十全十美,咁我哋何必咁在意?只要我哋能夠去做到我哋應該要做嘅嘢,盡咗自己嘅能力去做,喺自己嘅能力範圍裏面去做到100分,起碼我係付出我自己所有嘅一切,面對我嘅工作、面對我嘅人生,冇違背我嘅良心,我冇放棄過自己。快樂嘅嘢或者唔開心嘅事,其實都只係一瞬間,我覺得應該要活在當下,應該要享受呢一刻裏面想做嘅嘢,盡咗自己嘅努力去做,無愧於自己,呢個先係最重要。」

在圈中有不少好友的城城更指人生一定要有好朋友,做自己嘅「樹窿」,聽自己訴苦:「我哋生存喺呢個世界上面,唔係你一個人生存,係要同所有人、同大家去生存,所以喺生存過程入面,你要搵你嘅朋友,你要有一個朋友群組,係屬於你嘅best friend,同啲friend去gathering,即係你一定要有朋友,唔可以咁孤獨,我覺得(友誼)係好重要。當你唔開心時,你可以同你嘅朋友傾訴,你一定要去傾訴,將你唔鍾意嘅地方講出嚟,朋友可能畀到好多唔同嘅意見你。」

城城又配合主題,分享自己如何保持正能量:「首先如果你有一個正能量思想嘅時候,其實可以帶到好多能量、真係一個能量畀你自己,有好充分嘅思想角度,如果你有咗呢一樣嘢之後,譬如你遇到困難嘅時候,你唔會咁容易會放棄、唔會咁容易輕易被個困難影響到或者打敗你,你有正能量嘅時候,唔容易去動搖你嘅信念,我覺得係我哋自身必然要有嘅事。」另一方面,城城指做運動可以培養正能量思想,他謂每日都會盡量抽時間做運動,唔會畀自己去偷懶。

