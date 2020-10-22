霆鋒再獲封「米芝蓮之友」 創新中餐搶盡風頭

謝霆鋒近年主攻大陸市場，又做多個音樂節目導師，其廚男形象更深入民心，今晚他獲安排出席上海米芝蓮指南2021晚宴，他示範了「五彩斑斕油潑麵」，有指這是他為米芝蓮晚宴特別獻技的創新中餐。從網民分享的短片看到，霆鋒親手在麵糰上放上裝飾，經製麵機壓製後做出色彩繽紛的麵條。

霆鋒在自己的微博留言講解新菜色：「這次在傳統美食上做了點新嘗試，分解湖南特色剁椒魚中的辣，滾油澆製後的魚鱗立起來很像座小山，從入口酥脆的魚鱗到爆漿爽辣的魚籽，層次感很『炸』。陝西油潑麵加了五彩斑斕的葉菜，原來的配角也能散發主角光環。希望創新能吸引更多西方食客及年輕人，我們中華料理真的很了不起，有無限的發揮空間。做菜也太好玩了！」

而霆鋒今晚再獲認證其廚藝造詣，他獲大會再度頒發「米芝蓮之友」殊榮，今次是他繼2016年後，再度獲頒此殊榮，而且是4年兩度獲封、全球唯一一位不開餐廳也能得獎的米芝蓮名人廚師選手。

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