橫濱流星自爆慳家 住月租6,600蚊套房

日本24歲上位男星橫濱流星越紅越慳家，他昨日上綜藝電視節目《幸福! Bonbi Girl》做嘉賓，自爆至今仍然住在月租9萬日圓（約6,600港元）的單人套房，面積只有大約13平方米，而且使錢亦慳得就慳，認真有美德。

《幸福! Bonbi Girl》節目以「即使沒錢亦幸福過活」為主題，介紹不同平價資訊，人稱「國民情婦」的36歲日本寫真女星橋本愛實亦有份參與。流星在節目中除透露住廉價套房外，還直認完全沒有購買欲，絕對不會買不必要的東西：「就算是想買衣服，都會先試着，及考慮之後會不會穿，並帶一次回家，如果真的有需要才買。」流星之後被主持人問到是否指10萬日圓（約7,360港元）的外套時，流星就回應指是1萬（約736港元）至2萬元日圓（約1,472港元）的外套，與其當紅身價極不相稱，網民則勁讚流星夠謙虛。

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