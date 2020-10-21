香港有得睇丨《徐福》12月韓國開畫 孔劉朴寶劍型仔海報造勢

韓劇《雲畫的月光》27歲男星朴寶劍，於今年8月底入伍，闊別幕前近兩年，但他當兵前已完成新電影《徐福》、《Wonderland》及新劇《青春紀錄》的拍攝工作，以新作慰藉fans。

朴寶劍於《徐福》中孖《鬼怪》男星孔劉合作，今日有報道指《徐福》將於12月上映，同時公開了孔劉及朴寶劍的海報造勢，獲fans大讚有型。孔劉穿上長褸、以側面示人，表情嚴肅，海報配字寫着「人生最後任務」，而朴寶劍就似乎身處黑暗，看不清其表情，只見他為電影剪了平頭裝，海報配字則寫着「不死的存在」。

片商亦於昨日公開了孔劉、朴寶劍合體宣傳的影片，兩人齊齊穿上西裝出鏡，大晒暖男笑容約定觀眾入場支持。據悉《徐福》亦會在香港上映，而電影講述面臨死亡的前情報局特工基炫（孔劉飾），跟手握人類長生秘密的首個複製人徐福（朴寶劍飾），以及想要得到徐福的各種勢力之間的故事。

另外，朴寶劍夥拍朴素丹主演的tvN新劇《青春紀錄》，於昨晚播出了第14集，收視率微升至7.772%，而劇集餘下兩集就大結局。劇中實現夢想成為大明星的朴寶劍，在上位後爆出不少是非，事業受到打擊，其經理人申東美決定起訴一直狙擊他的記者裴允京，但裴允京就找到朴素丹，表示要公開他們兩人的戀情。同時朴寶劍因為變得忙碌，與朴素丹的感情都亮紅燈，兩人最終分手。

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