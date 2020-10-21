蕭亞軒黃皓姊弟戀攞正牌拍拖 拍節目抓實防走失

41歲蕭亞軒（Elva）勇於去愛，舊年承認跟自己細16歲的大陸男藝人黃皓拍拖，二人淋浴於愛河，近日一起拍攝大陸的真人騷，據台灣《蘋果新聞網》收到讀者爆料，昨日被發現在信義區的書店內的咖啡店拍攝猶如連體嬰，劇組包下整間餐廳，其間拍他們日常談戀愛的生活，逛傢俬店、喝咖啡，為防止有人圍觀阻礙拍攝，工作人員清場不讓外人看到。

當晚7點許，Elva跟黃皓一起坐在保母車內，車引擎蓋上放一個小型攝影機拍攝，待工作人員處理好現場環境後，約半小時後，Elva跟黃皓下車，見到Elva右手拖着黃皓、左手則拉着黃皓的手臂下車，就像怕男友會飛走一樣。黃皓穿上皮褸、Elva穿卡其色外套，這對姊弟戀打扮相襯，在拍攝場地順便拍拖，他們在店內逛生活館，黃皓一直緊貼Elva，他們有講有笑，更試坐梳化及床墊。

節目之前在社交平台貼出宣傳片段，Elva和黃皓情侶問答，拍攝當天他們剛好拍拖3年2天，黃皓很快算出一共交往1097天，被問上一次向對方說我愛你是何時？黃皓立刻用英文說「我愛你」，Elva立即回答「我也愛你」。看似甜蜜戀愛，但也有過危機，當問及有否想放棄這段感情？Elva坦言這一年是一個樽頸位，但不想輕言放棄，她說：「最重要不要在乎別人眼光，我們自己知道舒服就好，愛可以戰勝一切，是因為你真的相信愛。」

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