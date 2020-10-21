戲裏戲外都出軌︱杜明歷偷食莉莉後 獲選演《王冠》查理斯王儲

50歲已婚英國男星杜明歷韋斯特（Dominic West），上周被影到與「灰姑娘」莉莉詹絲（Lily James）當街攬攬錫頸，莉莉更棄緋聞男友「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）做第三者。但杜明歷偷食後已火速獲太太原諒，近日更被指獲選飾演Netflix大熱劇《王冠》（The Crown）的查理斯王儲，戲裏戲外均做個偷食男。

據指杜明歷韋斯特將會於第5、6季《王冠》飾演查理斯王儲，當中劇情講到他與伊麗莎白迪碧琪（Elizabeth Debicki）飾演的戴安娜之婚姻觸礁，並與卡美拉發展婚外情，導致與戴妃離婚。不少網民都諷杜明歷韋斯特戲裏戲外都背妻偷食，絕對入型入格。《王冠》早前已公佈由Imelda Staunton扮演老年版英女皇，尊尼芬派斯（Jonathan Pryce）則演菲臘親王，而Lesley Manville就演女皇的妹妹瑪嘉烈公主。

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