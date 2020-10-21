《鬼滅之刃》氣勢如虹 帶挈LiSA在Oricon排行榜連奪七冠

日本大熱動漫《鬼滅之刃》電影版《鬼滅之刃 無限列車篇》上周五在日本開畫後，短短三日票房衝破46億日圓（約3.38億港元），入場觀眾多達340萬人次。《鬼滅之刃》系列主題曲的33歲女歌手LiSA承接鬼滅的氣勢，在日本Oricon的周間音樂排行榜連奪七項冠軍，電影主題曲《炎》和新專輯《LEO-NiNE》分別雄據榜首。

正在上畫的《鬼滅之刃 無限列車篇》電影主題曲《炎》一共獲得四項冠軍，當中包括單曲榜和綜合單曲榜。《炎》在本月12日至18日期間，一共獲得14.1萬次下載量，破女歌手的史上最高記錄。該曲一星期的播放率超越867.9萬次，亦令LiSA成為史上最高播放率的個人歌手。此外，收錄《鬼滅之刃》電視動畫版主題曲《紅蓮華》的大碟《LEO-NiNE》亦分別在大碟榜、數碼大碟榜和綜合大碟榜佔第一位。新作獲得如此佳績，LiSA表示得到大家肯定感到十分高興，希望下次可以現場演出與眾同樂。

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