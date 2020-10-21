撐警電影《時代》聲稱Cinema City上映 院商漏夜出嚴正聲明割席

無綫藝人楊明、曹永廉、莊思明、李霖恩等主演的撐警電影《時代》，日前無聲無色推出預告片，電影的官網標明9月7日上映，但根本一直未上畫，《蘋果》曾向宣傳人員了解，對方指因為疫情影響，延期至下月搞首映禮。昨晚，製作公司在官網FB宣佈，《時代》將於11月6日起於Cinema City 旗下各大戲院放映，惟Cinema City卻於半夜緊急在FB發嚴正聲明，澄清「本公司旗下所有戲院並未有為電影《時代》安排任何放映場次」。

今日凌晨3時許，Cinema City在官網FB澄清沒有安排放映《時代》，並表示「所有在Cinema City 公開放映或即將上映的電影，都以本公司的專頁和購票應用程式為實，一切其他網上的謠言和虛假訊息皆與本公司無關。」由於Cinema City出聲明割席，《時代》官網FB於今早約11時更改帖文，刪除電影於「Cinema City 旗下各大戲院放映」句子，而製作公司的官方網頁上，原先「上映場次」有朗豪坊Cinema City，現整頁都被下架了。

Cinema City院線由黃百鳴創立，《時代》忽然由「上映」變「未有安排放映」，中間不知出了甚麼問題？還是有人講大話呢？《蘋果》向院商了解，發言人指已發聲明澄清，而網民紛紛食花生，留言：「黃百鳴做咩唔支持藍色經濟圈呀」、「做乜同藍友割席」、「唔上映，但是可以包場？」、「上呢套垃圾戲嘅話我永不再喺cinema city 睇戲」。

而製作公司回覆傳媒指，由於電影題材敏感，受到發行商、戲院及各方面不同政見因由的阻滯，投資方不惜重金投資包場戲院，最終找到合適的方法及渠道令電影上映。

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