中國富商紀曉波被入稟高院追1億 女友吳佩慈否認債務兼要反告

41歲台灣女星吳佩慈為大陸富商男友紀曉波密密生，5年內誕下2子2女，雖然一直過着富貴生活，但至今男方並未有給她正式夫妻名份。而這種豪華生活可能因男友出現財困受到影響。近日紀曉波，遭友人入稟本港高等法院追債。友人於入稟狀透露，曾應紀曉波口頭要求，多次借款予紀曉波，去年1月協定金額定為一億元。惟紀曉波違反協議，未有在去年12月底依期還款，友人現追討一億元本金另加利息。對此，吳佩慈回應：「這筆債務根本沒發生過，我們會反告他。」

吳佩慈雖然否認男友紀曉波財政有問題，在日前被友人入稟追1億元外，其實早於今年5月紀曉波與母親擔保一間公司租住壽山村道三間獨立屋連花園、天臺以及車位，月租180萬元，卻因欠租被業主訴至高等法院追討，合共逾541萬元並要求清空單位。後來吳佩慈指因防疫緣故，公司員工尚未回辦公室辦公，因而忘了存入支票，男友一發現事件已立刻付款。

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