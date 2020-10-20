Video Talk今日精選丨法國騎師彭國年登場 草地戰同鄉巴度及賀銘年

《果燃台》強勢推出Video Talk，圍埋吹水的包括有時事、娛樂、健康、財經、體育，馬經，甚至寵物等不同主題，頻道選擇極之多元化，總有一款啱你口味。精選節目表會列出最近兩天Video Talk的開騷時間，讓觀眾預早揀定心水選擇。

請即mark實以下節目表，夾啱時間，到時到候就click入去睇餐飽啦！ https://bit.ly/2Zd0zOz

《果燃台》10月21日（三）Video Talk精選節目表：

日期：10月21日（周三）

時間：6:30pm - 11pm

主持：評馬人廖浩賢、陳華棟、子健、新晉網上評馬人陳志富、Cloudy

內容： 直播及分析星期三跑馬地馬場八場賽事，法國騎師彭國年登場，加埋已站穩陣腳的鄉里巴度及賀銘年，數目是近季法國騎師最多。今季新增AI運算模擬賽果，以得分高低排序列出，還有記者追訪騎練分析參賽馬的機會、以圖表拆解賽事模式等，以及主持解答留言，與讀者互動。

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《果燃台》10月22日（四）Video Talk精選節目表：

【搵食Food Talk】椰子水唔止齋飲仲可以煮？ 靚女廚師教你椰子水食譜

日期：10月22日（周四）

時間：8pm - 8:30pm

示範嘉賓：Nicole @Kaso Kitchen 家嫂小廚房

內容：椰子水作為superfood，功效多多，利水消腫、清熱消暑、補充水分，可說是女士們的至愛。但椰子水除了獨立飲用，其實還可以入饌，炮製不同美味菜式。

今集《飲食男女》Video Talk直播，找來家嫂小廚房Kaso Kitchen的Nicole開班，示範怎樣利用椰子水，一椰三味炮製咖喱雞、椰汁紫米露與及mocktail。

直播期間，Nicole會即場回答大家在烹調上的疑難雜症，跟大家分享煮食心得，愛美又愛食的你就不要錯過了。

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