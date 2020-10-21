add名人時尚｜Kate Middleton 戴罩有特殊用意 Chiara 夫婦被欽點宣傳戴防疫

口罩成為我們的日常，但礙於文化差異，不少國家都沒有強制佩戴口罩的規例，縱使有不少報告指戴口罩能減低染疫的風險，人們繼續懷疑口罩與防疫的關係，亦未能取得全民戴口罩的共識。

英國皇室一向有影響力，尤其是有最受歡迎皇室成員之美譽的Kate Middleton凱蒂特王妃，平日出巡的服飾一經報導就會被搶購一空， 而近來劍橋公爵夫婦出席公開活動時都有戴口罩，Kate Middleton的更是多花款，最近兩次Kate 就示範了兩款花花口罩，早幾天出席醫療活動的她身穿Emilia Wickstead寶藍色連身裙，帶上藍色Liberty碎花口罩；而日前就穿了鮮紅色的Alexander McQueen長褸配米色碎花口罩，這兩款口罩同樣是來童裝品牌Amaia，是可以重用的布製款色，據稱品牌會將口罩的部份收益撥捐NHS的慈善基金。Kate Middleton 用軟功推動戴口罩，比起任何一個官方宣傳都更要有效。然而戴口罩對夫婦其實有另一個用意，就是以免被讀唇，事源早前Prince William被指同Kate 當眾咬耳仔講Prince Harry夫婦壞話，雖然現在已查無此事，但戴口罩的習慣對於一舉一動都會被攝入鏡頭後再研究的皇室成員是百利而無一害。

而在意大利，當地政府也看重KOL的影響力，就連總理孔特都要親自找網紅幫手，據報意大利超級網紅Chiara Ferragni和rapper丈夫Fedez收到總理孔特的要求，請他們幫手在社交平台上呼籲戴口罩，以加強年輕人戴罩抗疫的意識。Chiara在IG上載story, 指自己作為公眾人物，有責任盡公民責任，為大家帶來好的影響，所以希帶望人們能注重公共衞生戴口罩、齊抗疫。