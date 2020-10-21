正能量輸出丨千嬅落實紅館跨年騷日期 與Fans共度聖誕除夕及新年

楊千嬅日前宣佈為了紀念入行25周年，推出個人紀錄片《I. II. III MY STORY》，及盛傳她會在年底假紅館舉行跨年演唱會，今日終於落實日期及場次，千嬅將於12月23至26日、31日及明年1月1日假紅館舉行合共6場的「MY Gratitude 25楊千嬅演唱會2020」。

千嬅去年舉行世界巡迴演唱會，可惜受武漢肺炎疫情影響，令部份場次未能如期演出，有消息指千嬅想將這個世界巡唱的尾站定在香港舉行，可惜未能如願。不過，一向心口掛着「勇」字的千嬅並未因此而感到灰心，她決定在紅館舉行全新創作的演唱會。

日前她為個唱拍攝海報時指，近年發生許多未能估計的事情，沒想到站上舞台唱歌也會是件很困難的事，她說：「呢條路係唔易行，不過我行咗25年，所以用一個演唱會紀錄自己過去難忘嘅事，人生中有唔少喜樂同眼淚，今次係一個跨年騷，雖然有時睇唔到前路點行，不過自己要相信同有動力，我仍然相信有心跳就有希望，想將呢個正能量帶出嚟，喺我25年嘅演藝生涯中，最值得回憶係所有搏命嘅過程，其實我係一個超癲嘅人，決定做一件事就一定要到做為止，例如追磅數、工作目標等，每次都投入去做，有啲朋友叫我唔使咁搏命，但係人生最有意義並唔係得到過程，而係好實在咁活着，呢個滿足感好大。」

千嬅稱，雖然未知演唱會能否如期舉行，但無論發生任何事，她仍然相信自己的能力及夢想。有鑑於武漢肺炎疫情仍未完全受控，故主辦方亦規定入場觀眾必須配合紅館要求，例如戴口罩、量體溫及分隔而座等等，而主辦方亦會密切留意最新疫情發展，並將根據疫情進一步改善或惡化等情況，而作出相應之安排。門票將於本月30日起優先訂票，另於下月5日起在城市售票網正式發售，而今次演唱會不設售票處售票，觀眾須經網上平台或電話購票。而一向熱心行善的千嬅，更與主辦單位協商後，會捐出演唱會部分收益給母親的抉擇、香港現場演出及制作行業協會。

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