全昭旻孖BLACK PINK跳舞被鬧 海外fans不滿批鏡頭過多

現年34歲的韓國女星全昭旻，自大前年加入人氣綜藝節目《Running Man》（RM）後，就不時遭到網民惡意留言攻擊，就連《RM》的留言板亦因而關閉。而女團BLACK PINK任《RM》嘉賓的最新一集播出後，全昭旻又遭到BLACK PINK的海外fans留言攻擊，令韓國網民大感不解。

BLACK PINK演出的《RM》於大前日播出，當日全昭旻因要接受懲罰，一開場已孖住BLACK PINK跳新歌《Lovesick Girls》。之後泰國成員Lisa跳時下泰國流行的「的士舞」時，全昭旻又被其他成員拱出來跟着跳，但其舞姿就似足飲醉酒而引起爆笑。

該集在海外播出後引起BLACK PINK的海外fans不滿，認為明明是BLACK PINK特輯，卻有不少全昭旻的鏡頭，加上在玩遊戲時，全昭旻不小心踢到成員Jisoo，所以fans紛紛湧到全昭旻的IG留言：「我恨妳全昭旻！這BLACK PINK的舞，不是全昭旻的舞！（畫面這麼多）你根本是PD（節目導演）的老婆吧！」、「你憑甚麼踢Jisoo？拜託你成熟一點。」

對於全昭旻意外被鬧，韓國網民都大感不解：「有這麼嚴重嗎？」、「所以不喜歡看偶像上《RM》，fans反應常常很誇張。」，並到其IG留言為她打氣。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！