【add名人時尚】快樂的荒誕時代

疫症當前，不少品牌都缺席上月的傳統時裝周，改為自訂時裝發佈會，Comme des Garcons放棄40年來一直參與的巴黎時裝周，改為在日本發佈，前日在東京以「混沌和對立」概念進行一場終極展示；美國品牌Tory Burch則以照片和短片代替實體騷，讓童年時的純樸美學安撫當下躁動的心靈。

Tory Burch純樸民風

混亂的日子讓人非常懷念昔日的美好時光，Tory Burch在春夏2021系列帶大家回到快樂時代。設計師帶來一連串的反思，回顧了她的以往，重新思考以後的路，得出以「基本」、實用性為主的時尚態度，這也成為今個系列簡樸的風格。

系列回到Hancock Shaker Village，是設計師度過童年的地方。一系列鬆身剪裁的恤衫、垂肩的外套、阿拉丁褲等，上面綴有富摩洛哥民俗特色的繡花、流蘇和圖案。設計師稱經過武肺一疫，改變了她對服飾設計的定義。「現在我不想要複雜的服裝，盡可能簡單就夠。」品牌不希望用服飾來炫耀，系列中感到一種「回歸簡樸」的心境，麻色和米色是主調，以通花、織花圖案、階磚印花等點綴，當中有全新的「雙T」Monogram印花，源於Tory記憶中在童年去父母農場附近的阿米什人部落時，看到的賓夕法尼亞州荷蘭紡織品的圖案。層層叠叠的拼湊，如長長短短的絲巾上衣、裙褲同穿，都有着隨性的意味。

配飾方面，有可折叠的皮革tote bag、撞色手袋和皮革網袋。鞋履多以幼帶涼鞋為主，首飾則有大貝殼耳環和流蘇頸鏈，主打舒適和實用性，可以隨意配搭和重複穿着。

Comme des Garcons染紅世界

川久保玲早在常規時裝周舉行幾個月前，已宣佈不會參與巴黎時裝周，而改為在日本舉行小型發佈會，這是品牌40年來的首個獨立時裝發佈會，一切都受疫情的漩渦所牽連。Comme des Garcons春夏2021發佈會日前在品牌的東京事務所舉行，會場全染紅，似是回應着當下荒誕的世界，設計方面就盡是不協調、對立的拼湊。在二元世界之內，存在對立是最正常不過。

系列中，大量風馬牛不相及的東西並置，如bearbrick印花拼graffiti圖案，眼睛圖案拼波點，就連輪廓比例和用料也作對比，如短身皺褶外套配吹脹了的氣球裙，用料就更明顯，如乾濕褸與PVC。設計師在騷後補充表示：「世事無常而且不能預料，當中不協調的事情互相擦出火花，這些東西的拼湊形成強大的能量，而且非常正面。」

正能量是設計師能從混沌的時代中找出一絲幽默，米奇老鼠印花、蛋糕膠裙、蕾絲過膠傘裙，還有亂了的rococo假髮，全都是這個荒謬時代的縮影，而偏偏這些不尋常，現在已變得正常。20個造型中，鞋履是唯一的配飾，設計師找來爬山鞋品牌Salomon和巴西膠鞋代表Melissa合作，前者帶來厚底波鞋和mary janes搭帶鞋，後者則有透明高踭鞋。

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